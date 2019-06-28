حميدتي يلتقي مناوي وممثل جبريل برعاية الرئيس التشادي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فى تطور جديد عقد نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو حميدتي إجتماع بالعاصمة التشادية “أنجمينا” مع وفدي من حركة تحرير السودان برئاسة مني أركو مناوي، رئيس الحركة ووفد حركة العدل والمساواة جناح جبريل إبراهيم بقيادة الدكتور طاهر فتحي، وبعد جولة من المباحثات قرر الطرفان تجديد وقف العدائيات لتهيئة الأجواء للتفاوض والدخول في العملية السلمية وأهمية الإسراع في التفاوض باعجل ما يمكن.

وأكد الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري شمس الدين الكباشي، أن حميدتي إلتقي خلال زيارته لتشاد بدعوة من رئيسها أدريس ديبي وفد حركة تحرير السودان برئاسة مني اركو مناوي رئيس الحركة ووفد حركة العدل والمساواة جناح جبريل إبراهيم بقيادة الدكتور طاهر فتحي .

وقال الكباشي إن وفدي الحركتين رحبا بقرار المجلس العسكري بتكوين لجنة عليا للتواصل مع الحركات المسلحة وابديا استعدادهما الفوري للتواصل مع اللجنة لدفع عملية السلام والاستقرار وأمنا علي ضرورة شمولية الحل والدعوة لجميع الحركات للإنضمام للعملية السلمية.

وأشار الكباشي الي ترحيب وفد الحركتين بقرار المجلس العسكري بإطلاق سراح أسري الحركات المسلحة باعتباره بادرة حسن نية لفتح المجال للدخول في عملية سلمية تؤسس للثقة.