شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: الإنتباهة تفاصيل المبادرة الإفريقية وإرجاء تشكيل (التشريعي) مناوي لـ(الإنتباهة): اتفاق على وقف العدائيات وبدء التفاوض (التغيير) تطالب بتشكيل حكومة خلال (24) ساعة.. تمديد بقاء (يوناميد) أوامر لقادة الإدارة الأهلية بإخلاء أرض المعارض ببري انضمام محامين للدفاع عن المعزول الشرطة تفرق تظاهرة طلابية بالقرب من القصر الجمهوري مسيرات ووقفات احتجاجية ترويجاً للمليونية التيار اجتماعات منفردة للعسكري وقوى الحرية والتغيير بشأن الاتفاق (5) آلاف تأشيرة دخول في شهر لمرضى سودانيين بسفارة واحدة عودة الإنترنت خلال أسبوع واستمرار حظر (واتساب) و(فيسبوك) مرسوم دستوري بإعفاء عدد من مدخلات الإنتاج من الجمارك عبد الخالق: المجلس العسكري لا يريد حكم السودان وانحاز للثورة ويعمل للسلام الحكومة التونسية تنفي شائعات وفاة الرئيس السبسي الاتحاد يعلن رسمياً موافقته على مشاركة (الهلال والمريخ) في البطولة العربية القادمة Advertisements السوداني اتفاق وشيك بين “العسكري” و”قوى الحرية) مباحثات بين حميدتي ومناوي ووفد من العدل والمساواة بإنجمينا تفاصيل الحكم على متهم (فيديو المنشية) السوداني يتحفظ على بيان الاتحاد الأوربي بشأن أوضاعه الداخلية (الإرصاد) تتوقع أمطاراً ورياحاً عالية السرعة بـ(10) ولايات أخبار اليوم حميدتي يجتمع بمناوي ووفد من العدل والمساواة بزعامة جبريل بإنجمينا .

مجلس الأمن يقرر تعليق عملية خروج بعثة اليوناميد من دارفور ويمدد تفويضها 4 أشهر .

المبعوث الأمريكي يطالب بوقف التصعيد مع المجلس العسكري والإتفاق قبل الثلاثين من يونيو .

المبادرة الأفريقية الأثيوبية تقترح تشكيل حكومة من 18 وزيرا في السودان ومجلس سيادة من «7+7» وشخصية أخري تنتخب بالتوافق .

تسريبات عن ساعات البشير الأخيرة في الحكم . الدار لقاء مثير وهام بين حميدتي ومناوي وديبي رئيس تشاد المحكمة تردع متهم فيديو المنشية الفاضح بالسجن والجلد الإرصاد تتوقع هطول أمطار ورياح عاتية بالخرطوم اليوم السلطات تعيد علي عثمان لكوبر بعد فحوصات بمستشفى عليا بأم درمان ضابط بالأمن الاقتصادي يكشف تفاصيل رشوة في قضية تهريب حبوب عبر مطار الخرطوم تمديد فترة سداد رسوم الحد إلى الأحد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 28 يونيو 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.