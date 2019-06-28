أوامر لقادة الإدارة الأهلية بإخلاء أرض المعارض ببري

طلبت الجهات المختصة ولجان من قادة الإدارة الأهلية إخلاء مقر بأرض المعارض ببري، وأبلغت الجهات قادة الإدارة الأهلية بانتهاء الفترة المحددة لبقائهم بأرض المعارض بعد انتهاء فترة التعاقد مع إدارة المعرض، والثلاثاء الماضي أمرت الجهات ذات الصلة واللجان، قادة الإدارة الأهلية بإخلاء المقر، ولاحقاً يوم الأربعاء قامت بفصل الكهرباء والمياه، ومنعت من كانوا بالخارج بالدخول للمقر مرة أخرى.

وحسبما نقلت مصادر قريبة من قادة الإدارة الأهلية أمس، تم منح (عمد) مبلغ (15) ألف جنيه، وآخرين (3) آلاف جنيه، بينما وصل البعض عقب تلقيهم أنباء ببدء الصرف للذين لم يصرفوا.

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بالمقابل ذكرت مصادر متطابقة حسب صحيفة الإنتباهة، أن اللجان اجتمعت بنائب رئيس المجلس العسكري، ووجه الأخير بحل مشكلة صرف الأموال للقادة، وأمس تجمهر العمد أمام أرض المعارض بعد تلقيهم أنباء ببدء صرف الأموال لهم، فيما وصلت قوات عسكرية للمقر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)