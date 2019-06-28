عبد الخالق: (العسكري) لا يريد حكم السودان وانحاز للثورة ويعمل للسلام

قال عضو المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول صلاح عبد الخلاق أن المجلس العسكري لا يحكم السودان ولم يقم بانقلاب بل انحاز إلى الثورة ويعمل على إحلال السلام، وهو يقوم بتسيير مرحلة انتقالية محددة وأن مهمته الأساسية هي التحضير للانتخابات، وأن الأحزاب السياسية تدير الأمور.

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وذكر عبد الخالق في حديثه حسب صحيفة التيار، أن يوم فض الاعتصام حصل ما يشبه الحرب الأهلية في أطراف العاصمة وأن السودان بلد هش وقابل للانفجار ومنعاً للحرب الأهلية تم اتخاذ إجراءات، وأضاف: “هناك الكثير من الفبركة الإعلامية، التي تثير الشعب وتدفعه للقتل وقد انتشرت دعوات وصور وأفلام مفبركة على الإنترنت تؤدي إلى تحريض الشعب ضد بعضه البعض وكانت الصور والأفلام المفبركة عبر الإنترنت عاملاً رئيساً لكي يقتل الشعب بعضه البعض، مشيراً إلى أن ذلك كان هو سبب قطع الإنترنت مؤقتاً”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)