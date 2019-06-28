التاريخ: 28-يونيو-2019
56 مشاهدة
علمت مصادر أن “المجلس العسكري” و”قوى الحرية والتغيير” يدرسان مقترح الوسيط الإثيوبي والإفريقي ويقرران بشأنه اليوم الجمعة.
وقال مصدر مطلع أمس، أن الكتل المكونة لـ”قوى الحرية والتغيير” ستجتمع اليوم منفردة لتقرر بشأن مسودة الاتفاق.
وتأكيداً لما انفردت به المصادر حسب صحيفة التيار، فإن المبادرة (الإثيوبية – الإفريقية)، اقترحت مناصفة المجلس العسكري بين الطرفين (7+7) على أن يكون العضو الـ(15) بالمجلس ضابطاً متقاعداً لحل المعضلة، وذلك لكونه عسكرياً سابقاً ومدنياً حالياً، وأن تكون الرئاسة دورية، في الفترة الأولى للعسكريين والثانية لمدنيين.
وكشف المصدر أن المقترح أشار إلى تعليق المجلس التشريعي، وأن تختار “قوى الحرية” رئيس الوزراء، وأن يتم التوافق على الوزراء من الطرفين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعات منفردة لـ(العسكري) و(قوى الحرية والتغيير) بشأن الاتفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.