اجتماعات منفردة لـ(العسكري) و(قوى الحرية والتغيير) بشأن الاتفاق

علمت مصادر أن “المجلس العسكري” و”قوى الحرية والتغيير” يدرسان مقترح الوسيط الإثيوبي والإفريقي ويقرران بشأنه اليوم الجمعة.

وقال مصدر مطلع أمس، أن الكتل المكونة لـ”قوى الحرية والتغيير” ستجتمع اليوم منفردة لتقرر بشأن مسودة الاتفاق.

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وتأكيداً لما انفردت به المصادر حسب صحيفة التيار، فإن المبادرة (الإثيوبية – الإفريقية)، اقترحت مناصفة المجلس العسكري بين الطرفين (7+7) على أن يكون العضو الـ(15) بالمجلس ضابطاً متقاعداً لحل المعضلة، وذلك لكونه عسكرياً سابقاً ومدنياً حالياً، وأن تكون الرئاسة دورية، في الفترة الأولى للعسكريين والثانية لمدنيين.

وكشف المصدر أن المقترح أشار إلى تعليق المجلس التشريعي، وأن تختار “قوى الحرية” رئيس الوزراء، وأن يتم التوافق على الوزراء من الطرفين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)