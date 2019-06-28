نجم برشلونة يشاهد أمم أفريقيا من المدرجات المصرية

التقطت عدسات الكاميرات نجم برشلونة الإسباني، عثمان ديمبلي، في ملعب الدفاع الجوي، والذي جاء إلى مصر من أجل مشاهدة مباريات أمم إفريقيا 2019.
وتواجد عثمان ديمبلي بطل العالم في ملعب الدفاع الجوي لمشاهدة مباراة السنغال والجزائربالمجموعة الثالثة من بطولة أمم إفريقيا والتي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد.
اللاعب الذي تواجد في مقصورة الملعب، أكد أنه سيقوم بتشجيع 3 منتخبات في البطولة القارية وهم الجزائر والسنغال وموريتانيا.
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