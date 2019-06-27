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برشلونة يشعل الحرب مع السيتي في صفقة برازيلية

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تواصلت إدارة مانشستر سيتي مع ممثلي الموهبة البرازيلية الصاعدة جواو بيدرو مهاجم فلومينينزي ومدى صحة الأخبار المنتشرة عن اتفاقه مع واتفورد.

 

كان واتفورد قد توصل لاتفاق مع اللاعب وناديه الحالي على انتقال اللاعب مقابل 2.5 مليون يورو قد تصل ل10 في حال تحقق بعض الشروط المرتبطة بأداء صاحب ال17 عام مع النادي الإنجليزي.

 

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وتأمل إدارة واتفورد أن يسري هذا الاتفاق مع اللاعب لحين إتمامه 18 سنة لكي يتمكنوا من استخراج تصريح عمل له في إنجلترا، ومن المفترض أن يتم جواو عامه ال18 في يوم 26 سبتمبر المقبل.

 

وكان نادي قد حاول التعاقد مع بيدرو متمثلاً في أندري كوري مدير كشافين النادي الكتالوني في قارة أمريكا الجنوبية، وفي حالة توصل مانشستر سيتي لاتفاق مع اللاعب سيتم التعاقد معه وإرساله للإعارة لنادي جيرونا الإسباني.

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