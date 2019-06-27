الخارجية البحرينية تستدعي سفيرها بالعراق للتشاور إثر الاعتداء على مبنى سفارتها

استنكرت مملكة البحرين الاعتداء الذي استهدف مبنى سفارتها لدى العراق من قبل متظاهرين وأدى الى أعمال تخريبية في مبنى السفارة. واستدعت وزارة الخارجية البحرينية سفيرها في العراق للتشاور إثر الاعتداء على مبنى سفارتها في بغداد. اقتحم متظاهرون عراقيون سفارة البحرين في بغداد وأنزلوا العلم البحريني، مساء الخميس. وأكد مصدر عراقي أن عدداً من المتظاهرين حطموا الزجاج وعدداً من أبواب السفارة ورفعوا العلم الفلسطيني فوق السفارة. وأفاد مراسل "العربية" أن الاقتحام لم يؤد إلى إصابات، ولكنه سبب خسائر مادية، في السفارة الواقعة بمنطقة المنصور الشديدة التحصين.

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