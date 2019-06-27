ضبط كميات من الحشيش قبل وصولها للميليشيات الحوثية في صنعاء

تمكن الجيش اليمني من ضبط كميات من مادة الحشيش المخدر، في محافظة مأرب شمال شرقي البلاد، قبل وصولها إلى الميليشيات الحوثية الانقلابية في العاصمة صنعاء.

ويصل حجم الكميات المضبوطة إلى 100 كيلوجرام من الحشيش المخدر، حيث ضبطتها نقطة الرقع العسكرية للتابعة للواء 13 مشاة، في خط "البيضاء– مأرب"، وذلك قبل وصولها إلى صنعاء. وفقًا لموقع "سبتمبر نت" التابع للجيش اليمني.

وقال الناطق باسم اللواء 13 مشاة النقيب حافظ مراد، إن كمية الحشيش المضبوطة كانت مخبأة بالحشو في أسطوانة غاز بشاحنة، حاول سائقها تقديم رشوة إلى أفراد القوة الأمنية بالنقطة، بينما رفضوا محاولاته واتخذوا الإجراءات النظامية بشأنه".

ولا تعد عملية تهريب المخدرات إلى الميليشيات الانقلابية الحوثية هي الأولى؛ حيث سبقتها ضبط كميات من الحشيش المخدر المهرب إلى عددٍ من المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات؛ ففي 28 أبريل الماضي أعلنت شرطة محافظة مأرب إحباط محاولتين لتهريب المخدرات قبل وصولها إلى صنعاء، ووصلت الكميات وقتئذٍ إلى 293 كيلوجرامًا.

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كما ضبطت شرطة مأرب في نوفمبر من العام 2016، شحنة مخدرات قُدِّرت بحوالي 352 كيلوجرامًا من مادة الحشيش والمخدرات، مخبأة في شاحنة تحمل أسمنت، وكانت قادمة من محافظة حضرموت، في طريقها إلى الميليشيات الحوثية، بينما أتلفتها الشرطة اليمنية.

وتؤكد تقارير إعلامية أن الميليشيات الانقلابية الحوثية، دأبت على الاتجار في المخدرات لتمويل عملياتها الإرهابية، فلا تكتفي بالسماح ببيع المخدرات في المناطق الخاضعة لسيطرتها بل توفر الحماية للاتجار من خلال عناصرها الإجرامية المسلحة.

وتحاول الميليشيات الانقلابية الحوثية بتجارة المخدرات، تكرار تجربة ميليشيا حزب الله، حيث نشرت شبكة "CNN" الأمريكية تقريرًا في فبراير من العام 2017، بشأن عملية أمنية أطاحت بشبكة لحزب الله والتي كانت تمارس الاتجار في المخدرات بما يصل الى ملايين الدولارات، وتباشر بعد عمليات التهريب، تحويل الأموال إلى الحزب.