البورصة المصرية تربح 5.7 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها لدى إغلاق تعاملات ، اليوم الخميس ، نهاية تعاملات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو5.7 مليار جنيه لينهى التعاملات عند مستوى 756.1 مليار جنيه ، وسط عاملات بلغت نحو 2.05 مليار جنيه ، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي اكس ٣٠ بنسبة 0.67في المائة ليبلغ مستوى 14100.74 نقطة ، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي اكس ٧٠ بنحو 0.29 في المائة ليبلغ مستوى 603.56نقطة ، شملت الارتفاعات مؤشر إيجي اكس ١٠٠ الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 0.4 في المائة ليبلغ مستوى 1540.64 نقطة.

وفي ختام التعاملات ارتفعت أسعار أسهم 92 شركة ، فيما تراجعت أسعار أسهم 33 شركة ، وحافظت 47 شركة على أسعار إغلاقتها السابقة.