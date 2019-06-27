أبل تعتزم إضافة كاميرا لساعتها الذكية

كشفت أبل عن براءة اختراع جديدة قامت بتسجيلها لدى مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، وهذا لإضافة كاميرا لساعتها الذكية، بحيث تكون الكاميرا المضافة حرة الحركة وتغطي مساحة واسعة. وبحسب المعلومات الواردة في براءة الاختراع، ستغطي كاميرا الساعة جانب واحد على الأقل، مع إمكانية وجود زوج من الكاميرات لتوفر بذلك تقنية تصوير بـ360 درجة، وفق ما ذكر موقع "إنجادجت".

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