مسؤول نفطي: العراق يمنع "بتروفاك" من التقدم بعروض لعقود جديدة

قال إحسان عبد الجبار، المدير العام لشركة نفط البصرة العراقية المملوكة للدولة، اليوم الخميس، إن العراق منع بشكل مؤقت شركة بتروفاك البريطانية لخدمات الحقول النفطية من التقدم بعروض لعقود جديدة، رغم أن الصفقات القائمة لن تتأثر.

وأبلغ عبد الجبار الصحفيين على هامش مؤتمر عن نفط العراق تنظمه سي.دبليو.سي في لندن أن العراق اتخذ ”إجراء وقائيا لتجميد التعامل مع بتروفاك فيما يتعلق بالعقود الجديدة.

”إنه تجميد.. تعليق“.

ويجري مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا تحقيقا بشأن بتروفاك بعد إدانة رئيس المبيعات الدولية بالشركة ديفيد لوفكين في فبراير شباط في 11 اتهاما بالرشى مرتبطة بصفقات في العراق والسعودية.

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وقالت بتروفاك، التي لم توجه إليها أي اتهامات بمخالفات، هذا الأسبوع إنها لم تُمنع من العمل في أي دولة. وقال مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة إنه لا يعقب على تحقيقات جارية.

وتركز بتروفاك على العمل في جنوب العراق، وتقدم الخدمات الهندسية في حقلي النفط مجنون والرميلة، ومحطة معالجة الغاز في الناصرية، وحقل حلفاية. ولديها أيضا أنشطة في إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق.

وشكلت الإيرادات من العراق نحو أربعة في المئة من إجمالي إيرادات بتروفاك العام الماضي، بحسب أرقام الشركة، التي فازت بعقد قيمته 400 مليون دولار في البلد العربي في 2018.

وقال أليستير كوتشران المدير المالي لبتروفاك إن الشركة خسرت عقودا بنحو عشرة مليارات دولار حول العالم بسبب التحقيق الذي يجريه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة بشأن صفقاتها في السعودية والعراق.