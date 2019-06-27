اختيار ستيفاني جريشام لمنصب الناطقة الرسمية باسم البيت الأبيض

أعلنت "سيدة أمريكا الأولى"، ميلانيا ترامب، عن أن المتحدثة باسمها، ستيفاني جريشام، ستحل محل سارة ساندرز، في منصب الناطقة الرسمية باسم البيت الأبيض.
غردت ميلانيا ترامب، الثلاثاء الماضي، عبر حسابها على موقع "تويتر" "أنها لا تستطيع أن تفكر في شخص أفضل من ساندرز ليخدم الإدارة وبلدنا".
وتابعت ميلانيا في تغريدتها: "متحمسة لعمل ستيفاني جريشام لجانبي البيت الأبيض".
وستتولى ستيفاني جريشام، التي ظلت مع أسرة ترامب منذ عام 2015، منصب مدير الاتصالات في البيت الأبيض.
وتخلف جريشام سارة ساندرز، التي أعلنت استقالتها في وقت سابق من شهر يونيو الجاري.
وعملت سارة ساندرز في فريق اتصالات دونالد ترامب، منذ انتخابه رئيسا لأمريكا في عام 2016، وبدأت مسيرتها المهنية في البيت الأبيض كنائبة سكرتير صحفي، ثم تولت منصب السكرتيرة الصحفية، بعدما أعلن سلفها، شون سبايسر، استقالته في يوليو2017.
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