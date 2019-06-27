محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جزر القمر

تلقى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة عثمان غزالي، جرى خلاله بحث علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وإمكانات تنميتها في مختلف المجالات.

واستعرض الشيخ محمد بن زايد والرئيس عثمان غزالي خلال الاتصال، أوجه التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية جزر القمر المتحدة وفرص وآفاق تطويرها في مختلف الجوانب بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما إلى الارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأشمل من التعاون المشترك.