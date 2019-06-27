المقاومة الإيرانية: 233 مدينة إيرانية تعاني من شح المياه

قالت المقاومة الإيرانية إن نظام الملالي العاجز عن حل أبسط قضايا، يعترف بوقاحة أنه في صيف هذا العام ،ستعاني 233 مدينة على الأقل في إيران من شحة المياه.

وأكد نائب المدير الاستراتيجي والإشراف الاستثماري في شركة المياه والمجاري قائلًا: التوترات المالية لصناعة المياه والصرف الصحي تتزايد يومًا بعد يوم، هذا بالإضافة إلى الاقتصاد غير الفعال للصناعة، وعدم وجود مخصصات في الوقت المناسب للمشاريع ونقص السيولة قد خلق مشاكل.

وقال إن صناعة المياه والمجاري واجهت دائمًا توترات مختلفة، مشيرا إلى أن أحد هذه التوترات هو التوتر المائي. لذلك على الرغم من هطول الأمطار بشكل جيد في العام الحالي، لا تزال 233 مدينة في إيران تعيش في حالة توتر من حيث الماء، ومعظم هذه المدن تعاني من نقص أنظمة التخزين وأنظمة النقل والتوزيع إلى المستوى الأمثل والكافي.