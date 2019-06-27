قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الوضع في العالم لم يتحسن بما في ذلك في الخليج فقد أصبح أكثر دراماتيكية وانفجارا.
اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الوضع في العالم لم يتحسن بما في ذلك في الخليج فقد أصبح أكثر دراماتيكية وانفجارا.
وأضاف الرئيس الروسي "نحن ندعم رئاسة اليابان [لقمة مجموعة العشرين]. كل ما يتعلق بتطوير التقنيات الحديثة، واقتصاد المعلومات، حتى اهتمام زملائنا اليابانيين بقضايا طول العمر… ، سندعم، ونشارك في هذه المناقشات. على الرغم من أنه في الظروف الحديثة، من الصعب انتظار أي اختراقات وقرارات مصيرية، ومن الصعب الاعتماد عليها اليوم، ولكن هناك أمل في أنه من خلال المناقشات العامة والاجتماعات الثنائية، سيكون من الممكن تخفيف التناقضات الحالية وخلق أساس، وقواعد للتقدم الإيجابي".
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين: الوضع في العالم لم يتحسن بما في ذلك في الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.