صحيفة تركية: انشقاق وشيك في حزب أردوغان

وبحسب مداد نيوز، استعد 90 نائبًا برلمانيًا من العدالة والتنمية الانشقاق عن حزب أردوغان، والانضمام إلى حزب جديد، وذلك عقب خسارة إسطنبول للمرة الثانية في الانتخابات البلدية، وحمل أعضاء الحزب أردوغان مسئولية الانهيار الاقتصادي لعدم اهتمامه بالداخل واختلاق الصراعات سواء إقليمية أو دولية.
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