صحيفة تركية: انشقاق وشيك في حزب أردوغان

نشرت صحيفة ينى جاغ التركية مقالًا كشف من خلاله الصحفي التركي أحمد تاكان عن انشقاق وشيك في حزب العدالة والتنمية وتكوين حزبين جديدين يؤسسمهما رئيس الوزراء الأسبق داود أوغلوا ووزير الاقتصاد الأسبق على باباجان.

وبحسب مداد نيوز، استعد 90 نائبًا برلمانيًا من العدالة والتنمية الانشقاق عن حزب أردوغان، والانضمام إلى حزب جديد، وذلك عقب خسارة إسطنبول للمرة الثانية في الانتخابات البلدية، وحمل أعضاء الحزب أردوغان مسئولية الانهيار الاقتصادي لعدم اهتمامه بالداخل واختلاق الصراعات سواء إقليمية أو دولية.

