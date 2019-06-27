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كشف تفاصيل المقترح الأفريقي الإثيوبي المشترك

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كشفت مصادر سوداني، عن تفاصيل المقترح المشترك من الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا، الذي تم تسليمه للمجلس العسكري الانتقالي السوداني، وقوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات، الخميس.

 

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وينص مقترح الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا، على أن يتم تشكيل مجلس سيادي ومجلس وزراء حسب مقترح الوساطة السابق، على أن يستمر النقاش حول كيفية تشكيل المجلس التشريعي، الذي لم يحسم في المقترح.

 

وتتكون الحكومة السودانية المقترحة من 18 وزيرا، فيما يضم المجلس السيادي 7 عسكريين و7 مدنيين، وشخصية أخرى مدنية تُنتخب بالتوافق.

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