المغرب يخوض مرانه الأخير قبل موقعة كوت ديفوار

وشهد المران حضورا إعلاميا كثيفا لتغطية تدريبات أسود الأطلس قبل المواجهة الهامة أمام الأفيال، كما تم السماح للمصورين بالتواجد 5 دقائق فقط ثم مغادرة المران.
وشهد المران التركيز على فك العضلات وأداء الإطالات وبعض التعليمات الفنية من قبل هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب المغربي، للاعبين قبل مواجهة الغد.
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