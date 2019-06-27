النظام الإيراني يهاجم بيوت المعارضة بالبلطجية

تعرضت بيوت بعض معارض النظام الإيراني، وإلى الهجوم من قبل بلطجية النظام، بعد أيام من مطالباتهم بتنحي المرشد علي خامنئي وتغيير الدستور.

وكان 14 ناشطًا سياسيًا قد طالبوا خامنئي بالتنحي وتغيير الدستور عبر رسالتين مفتوحتين منفصلتين، وجهتا إلى الولي الفقيه شخصياً بصفته المسؤول الأعلى في النظام الإيراني.

وصرّح أبرز الموقعين على الرسالتين، السينمائي والناشط المدني المنشق عن النظام، محمد نوري: ” نحن الـ14 الموقعون على البيان كنا نعرف منذ البداية بأننا اخترنا طريقا محفوفا بالمخاطر ” .

وأضاف: ” منذ أيام تم حشد عناصر الأمن إلى جانب بعض البلطجية والمدمنين وإرسالهم إلى بيوت رفاق الدرب، لعل محمدي ومحمد سبهري من الموقعين على البيان على شاكلة الطريقة التي تمت عام 2009 ونفذها الجنرال همداني ” .

وتابع: "إن فيديو المرفق صوره الصديق سبهري أحد الموقعين على البيان من داخل سيارته الذي كان يختفي فيها والفيديو يظهر أحد البلطجية (المرسل من قبل النظام) الساعة ثلاثة فجرا".