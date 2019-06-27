تفاصيل دراسة عن تأثير انقطاع الإنترنت تكشف الحقيقية

كشف المركز السوداني للدراسات وأبحاث الرأي العام أن استطلاعاً أجراه حول انقطاع خدمة الانترنت عن الهواتف الجوالة في العاصمة الخرطوم والولايات أفادت نتيجته الدراسة بحسب وكالة السودان للأنباء أن 50.5% من المستطلعين أكدوا أن انقطاع الخدمة عن هواتفهم مشكلة صغيرة ولا تمثل لهم هما أو مشكلة كبيرة تؤرقهم، مبينين أن انقطاع خدمة الانترنت مكنهم من التواصل المباشر مع أهلهم وذويهم وأصدقائهم والتفاعل الممتاز مع قضايا أسرهم وهمومهم عوضاً عن تقضية وقت كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد 28.4% أن انقطاع الخدمة عنهم يمثل مشكلة كبيرة جداً بينما أبدى 17.8% أن انقطاع خدمة الانترنت مشكلة ذات أهمية متوسطة تسبب بعض الإزعاج فيما أبان عدد بسيط من المستطلعين أن إجابة سؤال تأثير قطع الخدمة عنهم تصعب الإجابة عليه.

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جدير بالذكر أن الأشخاص الذين تم استطلاعهم هم من الجمهور المستخدم للانترنت عبر الهواتف الذكية.

وتجدر الإشارة إلى أن الانترنت له تأثير كبير على سكان المدن بينما لا يمثل ذات الأهمية والتأثير على سكان الريف الذين ينشغلون بهموم أخرى (العمل اليومي والأعمال المنزلية) غير التي تشغل سكان المدن بحيث أنهم لا يتابعون (الصور والفديوهات) التي تبث على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير وليس لديهم وقت لذلك. وتعتبر شريحة الشباب بشكل خاص من أكثر الفئات استخداماً للانترنت بل إنهم لا يتصورون حياتهم دون التقدم التكنلوجي الحديث في وسائل التواصل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)