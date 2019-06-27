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تمديد فترة سداد رسوم الحج إلى الأحد

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 27-يونيو-2019

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تمديد فترة سداد رسوم الحج إلى الأحد

أعلنت الإدارة العامة للحج والعمرة، يوم الخميس عن تمديد فترة سداد رسوم الحج لهذا العام 1440هـ- 2019م، عبر بنك الخرطوم وفروعه في كل الولايات، حتى يوم الأحد المقبل بحسب شبكة الشروق.

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وكان من المقرر أن تنتهي فترة السداد يوم الخميس 27-6-2019.

يذكر أن الهيئة عملت على إيجاد بدائل للتقديم للحج عبر “النت”، في ظل عدم توفر الخدمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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