تمديد فترة سداد رسوم الحج إلى الأحد

التاريخ: 27-يونيو-2019
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أعلنت الإدارة العامة للحج والعمرة، يوم الخميس عن تمديد فترة سداد رسوم الحج لهذا العام 1440هـ- 2019م، عبر بنك الخرطوم وفروعه في كل الولايات، حتى يوم الأحد المقبل بحسب شبكة الشروق.
وكان من المقرر أن تنتهي فترة السداد يوم الخميس 27-6-2019.
يذكر أن الهيئة عملت على إيجاد بدائل للتقديم للحج عبر “النت”، في ظل عدم توفر الخدمة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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