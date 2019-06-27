والي الخرطوم: هم الولاية أمن واستقرار المواطن

اختتم والي ولاية الخرطوم المكلف الفريق الركن أحمد عابدون حمادجولاته التفقدية لمحليات ولاية الخرطوم بمحلية أمبدة التي زارها صباح اليوم، معلنا أن هم الولاية الأول هو أمن واستقرار وخدمات المواطن، مؤكدا أنه وقف على كل مشاكل المحليات، واعدا بتذليلها وفق ترتيب الأولويات والإمكانيات المتاحة.

وفيما يخص محلية أمبدة فقد وعد الوالي بحل المشاكل الأساسية في المحلية المتمثلة في مياه الشرب ومعالجة السكن العشوائي وتأهيل الترس الغربي منعا لعمليات التهريب والتجهيز لفصل الخريف والمدارس والإنارة وكذلك الاهتمام بالشباب وتسخير طاقاتهم والاستفادة منها.

وأكد عابدون بحسب وكالة السودان للأنباء أهمية الزيارات الميدانية والالتحام مع المواطن لمعرفة همومه وقضاياه وتكاتف الجميع خدمة له.

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وقدم معتمد المحلية اللواء م فيصل ساتي حمد ومديرو الإدارات بالمحلية تنويرا ضافيا للسيد الوالي شمل الإنجازات والتي من أهمها الأسواق والنظافة والعمل الرياضي.

كما قدمت المحلية تقرير الأداء في الفترة من الأول من يناير وحتى يونيو 2019 شمل التعليم والصحة والنظافة والأسواق والبنى التحتية التي ركزت في تقريرها على تجهيز المصارف الرئيسية والفرعية مجابهة لفصل الخريف.

وفي ختام الزيارة تفقد والي ولاية الخرطوم المكلف الفريق الركن أحمد عابدون حماد مركز إكمال إجراءات حجاج المحلية ومحطة أمبدة الوسيطة وورشة عامر موسى لصيانة الآليات وإستاد العامرية، واعدا بتكملة ما تبقى من منشآت الإستاد مناصفة بين المحلية والولاية.