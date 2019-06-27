التاريخ: 27-يونيو-2019
13 مشاهدة
كشفت قوى اعلان الحرية والتغيير في بيان صحفي مساء اليوم الخميس اطلع عليه كشفت عن استلامها مسودة اتفاق مقترح مقدمة من الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة، للاتفاق مع المجلس العسكرى على أساس إعلان المبادئ.
وأشارت في البيان بحسب ما أورده موقع تجمع المهنيين السودانيين على الفيس بوك بانه سبق وأن أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير الموافقة على إعلان المبادئ مع إبداء بعض الملاحظات، ويتم دراسة الآن المقترح المقدم للتقرير بشأنه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الحرية والتغيير تتسلم مسودة مقترحات الوساطة الأفريقية الأثيوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.