قوى الحرية والتغيير تتسلم مسودة مقترحات الوساطة الأفريقية الأثيوبية

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كشفت قوى اعلان الحرية والتغيير في بيان صحفي مساء اليوم الخميس اطلع عليه كشفت عن استلامها مسودة اتفاق مقترح مقدمة من الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة، للاتفاق مع المجلس العسكرى على أساس إعلان المبادئ.

وأشارت في البيان بحسب ما أورده موقع تجمع المهنيين السودانيين على الفيس بوك بانه سبق وأن أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير الموافقة على إعلان المبادئ مع إبداء بعض الملاحظات، ويتم دراسة الآن المقترح المقدم للتقرير بشأنه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)