بالفيديو :تهديد تراجي مصطفى بعد تجميع شتائمها على مواقع التواصل الاجتماعي

طالب أحد الرواد على مواقع التواصل الاجتماعي – طالب الناشطة السياسية السودانية تراجي مصطفى بالاعتذار لكل من تعرضت له بالسباب من خلال الفيديوهات التي ظلت تنشرها خلال الفترة السابقة على يوتيوب مهددا بالرد على تلك التجاوزات حيث قال:(سننتفنك نتف الدجاج).
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قاموا بتجميع عدد كبير من المقاطع الصوتية من الفيديوهات الخاصة بالناشطة تراجي حوت الكثير مما اسموه بالسباب والشتائم التي اشتهرت بها حيث وصفوها بال(زعيق) وأصوات الدجاج.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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