توقعات بهطول أمطار ورياح عالية السرعة بعدد من الولايات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحدة الإنذار المبكر تكون سحب رعدية تؤدي إلى هطول أمطار مصحوبة برياح عالية السرعة مثيرة للغبار و الأتربة ابتداء من مساء يوم الجمعة بولايات (الخرطوم، نهر النيل، كسلا، الجزيرة، القضارف، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، ووسط دارفور).

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وناشدت وحدة الإنذار المبكر مستخدمي الطرق السريعة و قاطني المناطق المكشوفة وأصحاب الأمراض الصدرية وأمراض العيون توخي الحيطة و أخذ التدابير اللازمة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في تقريرها عن حالة الطقس في الـ48 ساعة القادمة أن تحافظ درجة الحرارة بشقيها العظمى و الصغرى على وضعها بمعظم أنحاء البلاد عدا الجمعة مع توقع هطول أمطار وغبار مثار في أجزاء متفرقة بينما تنخفض درجات الحرارة بشقيها بعد غد السبت مع توقع هطول أمطار وغبار مثار بأجزاء متفرقة من ولايات (البحر الأحمر، نهر النيل، الخرطوم، النيل الأبيض و الجزيرة ) و توقع غبار مثار في ولاية شمال دارفور.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)