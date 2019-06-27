الحكومة الأمريكية تبقي معدل نمو الاقتصاد عند 3.1%

أكدت الحكومة الأمريكية، اليوم الخميس، أن نمو أكبر اقتصاد في العالم تسارع في الربع الأول من العام لكن الدفعة التي حصل عليها النشاط من التصدير والمخزونات غطت على ضعف في الطلب المحلي يبدو أن بعضه استمر في الربع الثاني.
وقالت الحكومة في قراءتها الثالثة للنمو إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي بلغ 3.1 بالمئة في الربع الأول مدعوما أيضا بانفاق دفاعي قوي. ويبقى الرقم بلا تغيير عن تقديراتها التي صدرت الشهر الماضي. وسجل الاقتصاد الأمريكي نموا بلغ 2.2 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أيضا أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول سيبقى بلا تعديل عند 3.1 بالمئة.
ومع استبعاد التجارة والمخزونات والانفاق الحكومي، نما الاقتصاد بمعدل 1.3 بالمئة فقط في الربع الأول. وتلك هى أبطأ زيادة في هذا المقياس للطلب المحلي منذ الربع الثاني من 2013.
ويتجه الاقتصاد الأمريكي لتسجيل عشر سنوات من النمو المتواصل في يوليو تموز، وهو أطول نمو مسجل. لكن الزخم يتباطأ وسط صعوبات في قطاع الصناعات التحويلية واتساع العجز التجاري مجددا فيما لا يزال قطاع الإسكان يمر بمرحلة من الضعف.
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