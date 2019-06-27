إطلاق "الإنذار الأحمر" في فرنسا للتحذير من موجة حارة

ويشمل الإنذار أربعة أقاليم في جنوب فرنسا، بما في ذلك مدن مرسيليا، ونيم، ومونبلييه، وأفينيون.

ويعني الإنذار الأحمر، المستوى الأعلى بين ثلاثة مستويات للتحذير من ظواهر الطقس الخطيرة، أن الجميع في خطر، حتى هؤلاء الذين يتمتعون بصحة جيدة، وفقًا للخدمة الوطنية الفرنسية للطقس (الأرصاد).

وتمَّ إطلاق الإنذار البرتقالي (المستوى الثاني) في 76 من أصل 96 إقليمًا في البر الرئيسي في فرنسا وجزيرة كورسيكا، للتحذير من موجة حارة.