وزير الداخلية الفرنسي: دفعنا بتعزيزات أمنية من أجل القبض على مطلق النار

قال وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، إنه تم دفع تعزيزات أمنية من أجل القبض على مطلق النار الذي أصاب شخصين خارج مسجد في مدينة بريست غربي فرنسا.

ويذكر أن قالت الشرطة الفرنسية إن شخصين أصيبا في إطلاق نار خارج مسجد بمدينة بريست غربي البلاد، اليوم الخميس، رغم عدم وجود مؤشرات عن استهداف المصلين.

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وذكرت محطة فرانس 3 التلفزيونية العامة أن المسلح لا يزال طليقاً.