القمة المنتظرة.. بونجاح يقود هجوم الجزائر أمام السنغال

أعلن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، تشكيل محاربي الصحراء لمواجهة السنغال بعد قليل في قمة مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لبطولة أمم إفريقيا 2019. وضم تشكيل الجزائر كلا من :- حراسة المرمى : مبولحي. خط الدفاع : عطال - مندي - بن العمري - بن سبعيني. Advertisements خط الوسط : قديورة - سفيان فيغولي - بن ناصر - يوسف البلايلي - رياض محرز. خط الهجوم : بغداد بونجاح. أما البدلاء :- أوكجدة – دوخة – تاهرات – حليش – زفان – فارس – بوداوي – عبيد – براهيمي – وناس – ديلور – إسلام سليماني.

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