سقطرى تهتف بأعلى صوتها: "برع برع يا إصلاح"

تواصلت المظاهرات الرافضة للإخوان المسلمين في محافظة سقطرى، حيث رفع المتظاهرون الذين جابوا عددا من شوارع مدن المحافظة لافتات تعبر عن رفض أبناء الجزيرة لجماعة الإخوان.

وردد أهالي المحافظة هتافات مناوئة لحزب الإصلاح، من قبيل: "برع برع يا إصلاح".

إلى جانب ذلك، دشن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج حمل اسم: "#سقطرى_ترفض_الإخوان".

وتحت الهاشتاج ذاته كتب المئات من أبناء الجنوب وسقطرى تغريدات مناوئة لحزب الإصلاح.

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وأكد كثيرون أن يقظة أبناء الجزيرة ستحول دون تحولها إلى ساحة لألاعيب ومخططات الحزب.

وأكد الناشطون رفضهم لمخططات الأحمر والإخوان المسلمين في الجزيرة البعيدة كليا عن الصراع الدائر في معظم المحافظات اليمنية.