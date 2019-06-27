العراق يؤكد عدم انحيازه لأطراف النزاع في المنطقة

أكد العراق اليوم الخميس، عن عدم إنحيازه لاي طرف من أطراف النزاع الحالي في الشرق الأوسط.
أشار ثامر الغضبان، نائب رئيس الوزراء العراقي، أن بلاده لن تنحاز الي أي طرف، وسط التوتر الحالي بالشرق الأوسط، في وقت يشهد تصاعدا للخلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
نقلت وكالة رويترز،عن الغضبان، خلال حديثه اليوم في لندن، أن العراق لن ينحاز، الي بلدان بعينها أو نكون طرفًا في تحالف ضد دول أخرى.
تابع قائلا في مؤتمر بشأن نفط العراق تنظمه شركة سي ديليو سي: إن الأحداث التي وقعت في الآونة الأخيرة بالشرق الأوسط، خاصة في خليج عمان تشكل تهديدا خطيرا للسلام في المنطقة ولمرور ناقلات النفط في مضيق هرمز بحرية ودون انقطاع.
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