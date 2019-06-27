جوجل تجلب إمكانية حذف بيانات الموقع الجغرافي التي تعرفها عنك تلقائيا

كشفت شركة جوجل عن أداة جديدة ترفع من مستوى خصوصية المستخدمين والتي تقوم بحذف بيانات الموقع الجغرافي تلقائياً عند الوصول إلى حد معين، واليوم أصبحت هذه الميزة متاحة للمستخدمين عبر أندرويد وآيفون، وذلك في مؤتمر المطورين خلال شهر مايو الماضي.

والآن لو دخلت إلى إعدادات الحساب وبالتحديد التحكم بالنشاط Activity controls ومن ثم ضمن قسم Location History ستجد خيار جديد لتحديد الزمن الذي سيتم فيه حذف بيانات الموقع الجغرافي تلقائيًا.

وتوفر جوجل ثلاثة خيارات، الأول هو إبقاء تلك البيانات حتى تقوم بحذفها يدوياً، والثاني هو الحذف بعد مرور 18 شهراً، والثالث بعد مرور 3 أشهر. وبالطبع هذه الميزة تحتاج أن تكون قد سمحت لجوجل بالأصل أن تجمع عنك بيانات موقعك الجغرافي.

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وعلى الرغم من أن جوجل الآن أصبحت تعطي خيار أفضل للمستخدم، لكن مدافعي الخصوصية يطالبون بتفعيل تلك الميزة تلقائياً افتراضياً للجميع حيث يطالبون جوجل بأن لا تجمع عنهم أية بيانات جغرافية عن أماكن تواجدهم ولا تحتفظ بها بشكل دائم.

من الجيد أن جوجل أصبحت تعطي المستخدم خيار بالحذف التلقائي لبيانات الموقع الجغرافي، لكن الأفضل أيضًا أن تعطيه خيارات زمنية أكثر، فمن غير المعقول أن أقل مدة هي ثلاثة أشهر والخيار الآخر هو سنة ونصف.

هذه الميزة ستتاح تدريجيًا بدءًا من الأسبوع المقبل وذلك في حال الدخول إليها من هواتف أندرويد و آيفون.