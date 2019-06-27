اليابان والصين توحد وجهات النظر قبل بدء مباحثات قمة العشرين

وأبلغ ياسوتوشي نيشيمورا نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الصحفيين أن الزعيمين اتفقا أيضا خلال الاجتماع، الذي انعقد قبيل قمة مجموعة العشرين التي تبدأ يوم الجمعة، على أن يقوم شي بزيارة رسمية إلى اليابان في الربيع القادم.
ومن المقرر أن تنطلق فاعليات قمة العشرين، غدًا الجمعة، بحضور عدد كبير من رؤساء العالم، وبمشاركة مصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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