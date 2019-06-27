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بدعم قطري.. جمعيات الإصلاح تجنِّد شباب اليمن لمصلحة المجاميع المتطرفة

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لم يعد على تورط قطر في تمويل التنظيمات المتطرفة في اليمن، عبر جمعيات تابعة للإخوان “حزب الاصلاح” خافيا على أحد.

وخلال الأعوام الماضية، دعمت دولة قطر جمعيات وهمية متطرفة باسم خيرية، ومارست من خلالها جرائم طالت الكثير من أبناء الشعب اليمني.

ومن خلال هذا التبني للجمعيات الخيرة الممتدة على طول اليمن، أعطت قطر مشروعية لدعمها الإرهاب.

واستفادت تلك الجمعيات من الدعم القطري لتمويل وتجنيد الشباب لمصلحة المجاميع المتطرفة.

ووفق متابعين فإن قطر تبنت جمعيات الإصلاح التي ظاهرها إنساني حقوقي، وباطنها تمرير الدعم المالي المطلوب إلى التنظيمات المسلحة التي تتبنى الإرهاب.

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ويشير المتابعون إلى أن قطر تورطت في تقديم الدعم لمنظمات ومؤسسات خيرية واجتماعية في الجنوب واليمن عموماً.

كما فعلت مع منظمة الصليب الأحمر الدولي والتي قدمت الدعم الغذائي للقاعدة أثناء حرب أبين 2011- 2012.

وقاطعت كل من والإمارات ومصر والبحرين قطر لدعمها تنظيمات إرهابية في عدد من البلدان العربية والإسلامية.

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