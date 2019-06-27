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الوساطة الإثيوبية الإفريقية المشتركة تسلم قوى التغيير مسودة الاتفاق

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تسلمت قوى إعلان الحرية والتغيير مسودة الاتفاق المقترح من الوساطة الأفريقية الإثيوبية المشتركة للاتفاق مع المجلس العسكري على أساس إعلان المبادئ.

 

 

وأضافت قوى التغيير في بيان اليوم الخميس أنها ستدرس المقترح للتقرير بشأنه.

 

 

وكانت قوى الحرية والتغيير قد وافقت مبدئيا على اعلان المبادئ وتحفظت على تمثيل حلفاء حزب المؤتمر الوطني في نسبة 33% المتبقية من المجلس التشريعي التي تم الاتفاق عليها بين قوى التغيير والمجلس العسكري.

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وكان المجلس العسكري الانتقالي ابدى تحفظات على منح قوى التغيير نسبة 67% من المجلس التشريعي؛ ولوح بتشكيل حكومة تسيير اعمال منفردا.

 

 

وفي غضون ذلك يجري "العسكري" اتصالاته بالحركات المسلحة لتحريك عملية السلام؛ التي اعقبت تكوين نائب رئيس المجلس الفريق اول محمد حمدان دلقو لجنة للسلام.

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