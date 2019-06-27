تسلمت قوى إعلان الحرية والتغيير مسودة الاتفاق المقترح من الوساطة الأفريقية الإثيوبية المشتركة للاتفاق مع المجلس العسكري على أساس إعلان المبادئ.
وأضافت قوى التغيير في بيان اليوم الخميس أنها ستدرس المقترح للتقرير بشأنه.
وكانت قوى الحرية والتغيير قد وافقت مبدئيا على اعلان المبادئ وتحفظت على تمثيل حلفاء حزب المؤتمر الوطني في نسبة 33% المتبقية من المجلس التشريعي التي تم الاتفاق عليها بين قوى التغيير والمجلس العسكري.
وكان المجلس العسكري الانتقالي ابدى تحفظات على منح قوى التغيير نسبة 67% من المجلس التشريعي؛ ولوح بتشكيل حكومة تسيير اعمال منفردا.
وفي غضون ذلك يجري "العسكري" اتصالاته بالحركات المسلحة لتحريك عملية السلام؛ التي اعقبت تكوين نائب رئيس المجلس الفريق اول محمد حمدان دلقو لجنة للسلام.
كانت هذه تفاصيل خبر الوساطة الإثيوبية الإفريقية المشتركة تسلم قوى التغيير مسودة الاتفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.