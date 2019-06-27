جمعيات الإخوان في اليمن..لماذا تطالب الأوساط الشعبية بإغلاقها؟

مطالبات شعبية
وتطالب الأوساط الشعبية والصحفية والسياسية، بإغلاق جمعيات حزب الاصلاح الممولة من قطر، واعتقال ادارييها للتحقيق معهم جراء مشاركتهم في تمويل الارهاب، والتورط باعمال تفجيرات انتحارية واغتيالات وتحريض ضد الامن والاستقرار.
تورط في أعمال إرهابية
كما توجه الأوساط المحلية مرارا وتكرارا باليمن خاصة في المحافظات الجنوبية، مطالبة السلطات الأمنية ودول التحالف العربي، بسرعة إغلاق جمعيات الإصلاح وايقاف عملها لتورطها باعمال ارهابية.
قطر الداعم الأول
وكان قرار مقاطعة قطر الذي اتخذته دول التحالف العربي، يتعلق بتورطها الدائم والمستمر في دعم هؤلاء الإرهابيين، فضلا عن دعمها للجمعيات الخاصة بحزب التجمع اليمني للإصلاح، الذي يتلقى أموالا كثيرة، يستخمها في دعم الإرهاب والإرهابيين.
مطالبات بالإغلاق
عند مقاطعة قطر، شن ناشطون حملات قوية تركزت على أهمية إغلاق تلك الجمعيات الإرهابية، مؤكدين أهمية إدراجها على وجه السرعة، في عملية إغلاق جمعيات حزب الإصلاح التي انشأتها قطر في اليمن عبر قيادات إخوانية لاستخدامها في دعم الارهابيين تحت شعارات تجذب الجميع .
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