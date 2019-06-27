كيف تتلقى جميعة الإصلاح اليمنية دعماً من قطر؟

خلال عشرين عاما، ظل هناك ارتباط وثيق بين جمعية الإصلاح التابعة للحزب نفسه في اليمن، مع جمعيات قطرية لتمويل نشاطات في اليمن.

وبحسب مصادر فإن جمعية الإصلاح كانت تتلقى دعما مستمرا من جمعيات قطرية أبرزلها جمعية عيد آل ثاني، والتي نشطت بشكل كبير خلال السنوات الماضية في اليمن.

وتعبر مؤسسة عيد ال ثاني من أكبر المؤسسات الداعمة لجميعات محلية في اليمن منها جمعية الإصلاح وسبق أن اتهمت تقارير مؤسسة آل ثاني بدعمها للتطرف والجماعات المحظورة في سوريا.

وقال مراقبون، إن هذا الدعم الذي تسلمته جمعية الإصلاح من مؤسسة آل ثاني يعتبر تاريخ الشراكة، والتي ما تزال مستمرة بين الإصلاح وقطر.

وتعتبر قطر من الدول الخليجية المساهمة في دعم مليشيا الحوثي عن طريق الإعلام حسبما تبثه قناة الجزيرة.

وتعمل قناة الجزيرة على إفساح المجال المستمر لقيادات مليشيا الحوثي في الظهور لمهاجمة التحالف العربي والشرعية وهو ما يعتبر تعدي على سيادة اليمن ودول الجوار، التي تعتبر هذه الجماعة ضلع إيران في اليمن.

