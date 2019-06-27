وبحسب مصادر فإن جمعية الإصلاح كانت تتلقى دعما مستمرا من جمعيات قطرية أبرزلها جمعية عيد آل ثاني، والتي نشطت بشكل كبير خلال السنوات الماضية في اليمن.
وتعبر مؤسسة عيد ال ثاني من أكبر المؤسسات الداعمة لجميعات محلية في اليمن منها جمعية الإصلاح وسبق أن اتهمت تقارير مؤسسة آل ثاني بدعمها للتطرف والجماعات المحظورة في سوريا.
وقال مراقبون، إن هذا الدعم الذي تسلمته جمعية الإصلاح من مؤسسة آل ثاني يعتبر تاريخ الشراكة، والتي ما تزال مستمرة بين الإصلاح وقطر.
وتعتبر قطر من الدول الخليجية المساهمة في دعم مليشيا الحوثي عن طريق الإعلام حسبما تبثه قناة الجزيرة.
وتعمل قناة الجزيرة على إفساح المجال المستمر لقيادات مليشيا الحوثي في الظهور لمهاجمة التحالف العربي والشرعية وهو ما يعتبر تعدي على سيادة اليمن ودول الجوار، التي تعتبر هذه الجماعة ضلع إيران في اليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر كيف تتلقى جميعة الإصلاح اليمنية دعماً من قطر؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.