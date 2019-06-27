حمود السعيد يكتب: جمعيات حزب التجمع اليمني للإصلاح..إرهاب وتخريب

مما لا شك فيه أن الإخوان يعبثون بكل الطرق والوسائل بأمن الدول العربية، حيث تواصل جمعيات حزب التجمع اليمني للاصلاح، فرع التنظيم الدولي للاخوان المسلمين باليمن، والمدعومة من نظام قطر بشكل مباشر، ممارسة نشاطاتها الإرهابية في اليمن.

وتتلقى تلك المؤسسات والجمعيات الإخوانية في اليمن أموالاً مشبوهة تتلقاها من مؤسسات الإخوان المتواجدة حول العالم، فيما تعمل تلك الجمعيات الإصلاحية التابعة للإخوان على نشر الافكار المتطرفة واستقطاب وتخريج العناصر الارهابية.

هذه الجمعيات الإرهابية، لم تكن بمنأى عن الفضائح، حيث أثبتت التحقيقات أن هناك ثلاث جمعيات يعدون من أكبر الجمعيات التابعة للإصلاح اليمني الإخواني، وهما "الاصلاح الخيرية والحكمة والاحسان"، حاضنة للانتحاريين الإرهابيين، بحسب التحقيقات التي أثبتت انتماء اليها عدد من الانتحاريين الذين فجروا انفسهم خلال العامين الماضيين بعدن وحضرموت وأبين .

ومنذ افتضاح تلك الجمعيات المشبوهة، تطالب الأوساط الشعبية والصحفية والسياسية، بإغلاق جمعيات حزب الاصلاح الممولة من قطر، واعتقال ادارييها للتحقيق معهم جراء مشاركتهم في تمويل الارهاب، والتورط باعمال تفجيرات انتحارية واغتيالات وتحريض ضد الامن والاستقرار.

