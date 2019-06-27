أخبار لا تفوتك| قرار للمجلس العسكري.. وتحرك هامة للجامعة العربية (موجز)

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:



مرسوم بتعديل قانون تشجيع الاستثمار 2013

أصدر الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم مرسوماً دستورياً بتعديل قانون تشجيع الاستثمار لسنة 2013م ، ليصبح قانون تشجيع الاستثمار القومي ” تعديل ” سنة 2019م .

وقضى المرسوم باضافة مادة جديدة بعد المادة “20 ” تتضمن الاعفاءات الجمركية وتنص على انه يجوز للجهاز “القومي للاستثمار ” منح المشروع اعفاء من الرسوم الجمركية على التجهيزات الرأسمالية التي لم ترد في التعريفة الجمركية وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة على ان يكون الاعفاء للمشروع الاستثماري الولائي بتوصية من الوزير الولائي لرئيس الجهاز .كما تنص ذات المادة على منح المشروع الاعفاء من الرسوم الجمركية لوسائل النقل وذلك باستثناء العربات الادارية ” الصوالين سعة اكثر من 1000سي سي ، والبكاسي غمارتين والاستيشن “.

واخضعت المادة المضافة مدخلات الانتاج للمشاريع الاستثمارية والتي لم ترد في التعريفة الجمركية لذات فئة الرسم الواردة على مدخلات الانتاج في التعريفة الجمركية وفقاً لما تحدده اللوائح . ونص المرسوم على اعادة ترقيم قانون تشجيع الاستثمار القومي لسنة 2013م تبعاً لذلك.

أبو الغيط يناقش أوضاع السودان مع المبعوث الأمريكي

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ظهر اليوم الخميس 27 يونيو السفير دونالد بوث المبعوث الخاص الأمريكي إلى السودان والذي يقوم حالياً بزيارة للقاهرة.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط استعرض مع المبعوث الأمريكي مجمل تطورات المشهد السياسي في السودان في ظل الجهود العربية والإقليمية والدولية المبذولة لمساندة الأشقاء السودانيين من أجل التوصل إلى توافق وطني عريض يخرج البلاد من أزمتها الراهنة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن أبو الغيط قام في هذا الصدد بإطلاع المبعوث الأمريكي على نتائج الزيارة التي كان قد قام بها إلى الخرطوم يوم 16 يونيو والتي التقى خلالها رئيس المجلس العسكري الانتقالي وقيادات القوى والحركات السياسية والمدنية لتشجيع الأطراف السودانية على استئناف الحوار والعودة إلى مائدة التفاوض بما يكفل الاتفاق على الترتيبات التوافقية المطلوبة لإتمام عملية الانتقال السلمي للسلطة، والتي شدد أبو الغيط على أنها يجب أن تتم في سياق وطني خالص، وتحترم استقلال وسيادة السودان، وتلبي تطلعات كافة أطياف شعبه.

وأضاف المتحدث الرسمي أن أبو الغيط تناول أيضاً مع المبعوث الأمريكي الجهد الذي تنوي الجامعة الاضطلاع به خلال المرحلة المقبلة في سبيل استعادة جسور الثقة بين الأطراف السودانية وتقريب وجهات النظر بينها ودعوتها إلى تجنب التصعيد، بما يدعم هدف الوصول إلى التوافق الوطني المنشود، وبما في ذلك عبر إيفاد وفد رفيع المستوى من الأمانة العامة سيتوجه مجدداً إلى الخرطوم لمتابعة الاتصالات التي تجريها الجامعة مع المجلس العسكري الانتقالي والقوى السياسية والمدنية؛ وعبر أبو الغيط للمبعوث الأمريكي عن ترحيب الجامعة بتنسيق جهودها ومساعيها الحميدة مع مختلف الدول والمنظمات الدولية والإقليمية الحريصة على أمن واستقرار السودان والمساندة لعملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.

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وأوضح المتحدث الرسمي في ختام تصريحه أن المبعوث الأمريكي – الذي أنهى لتوه زيارته الثانية للخرطوم – عبر من ناحيته عن حرص الإدارة الأمريكية على التشاور مع الجامعة العربية والتعرف على رؤية الأمين العام فيما يخص الوضع الراهن في السودان، وذلك تأسيساً على المصلحة المشتركة التي تجمعهما في دعم السودان وشعبه خلال هذه المرحلة الدقيقة واهتمام الجانب الأمريكي بأن يكون هناك تنسيق بين مختلف الجهود التي تبذلها الدول والمنظمات المهتمة لدعم السودانيين من أجل التوصل إلى حل وطني وتوافقي لإتمام الانتقال السلمي للسلطة في البلاد.

الخارجية الروسية: التدخلات الخارجية في السودان "غير مقبولة"

أعلن نائب الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، أرتيوم كوجين، أن موسكو تعتبر محاولات التأثير على الوضع في السودان من الخارج، غير بناءة، وأن التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد أمر غير مقبول.

قال كوجين خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس "حل المشاكل الداخلية السودانية هي مسألة السودانيين أنفسهم، نعتبر الضغوطات الخارجية، ومحاولات الابتزاز والإنذارات وغيرها من أشكال التدخل الفظ في الشؤون الداخلية لهذه الدولة غير مقبولة، وتؤدي إلى نتائج غير بناءة، تؤدي إلى تفاقم الصراع السياسي الداخلي في السودان".

عودة جزئية للإنترنت الأسبوع المقبل وإستمرار حظر وسائل التواصل الإجتماعي

أعلن المدير العام لهيئة الاتصالات والبريد المهندس مصطفي عبدالحفيظ عن عودة جزئية لخدمات “الإنترنت” الأسبوع المقبل لكل الاجهزة المحمَولة “الموبايل”، وأكد إستمرار حظر وسائط التواصل الاجتماعي وأعتبرها مُهدداً للأمن القومي.

وأكد عبدالحفيظ في مداخلة مع “برنامج كالآتي” بقناة النيل الأزرق، عودة الانترنت بصورة جزئية لكل الأجهزة المحمولة “الموبايل” الأسبوع ، وأوضح أن عودة الخدمة تشمل تطبيقات المعاملات الإلكترونية عبر الهاتف مع استمرار حظر وسائط التواصل الاجتماعي وقال “الظاهر لنا وللمجلس العسكري أن وسائل التواصل الإجتماعي تُمثل مُهدد أمني”.

وأعلن عن اجتماع مع الأمين العام للمجلس العسكري الانتقالي بحضور اتحاد أصحاب العمل ناقش عودة الانترنت قال إنه خلص لإعادة الخدمة بصورة جزئية مؤكداً أن عملية قطع الانترنت تمت بصورة قانونية بعد أن صار مهدداً للامن القومي، وأكد عبدالحفيظ تضرر شركات الإتصالات من قطع الانترنت وأقر في الوقت نفسه بدفع الحكومة فاتورة مالية مقابل قطع خدمة الانترنت ورفض مصطفي عبدالحفيظ الافصاح عن القيمة المالية التي تدفعها الحكومة الحالية مُقابل قطع الانترنت.

وأوضح عبد الحفيظ أن كل الخطوط الثابتة الموصلة بالإنترنت من قبل “سوداتل” لاتزيد عن “27” ألف خط، وقال “حتى هذا العدد البسيط المجلس العسكري إذا رأى أنه يُمثل مهدد أمني يُمكن أن يتم قطعه”.

