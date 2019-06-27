مرسوم بتعديل قانون تشجيع الاستثمار 2013

أصدر الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم مرسوماً دستورياً بتعديل قانون تشجيع الاستثمار لسنة 2013م ، ليصبح قانون تشجيع الاستثمار القومي ” تعديل ” سنة 2019م .

وقضى المرسوم باضافة مادة جديدة بعد المادة “20 ” تتضمن الاعفاءات الجمركية وتنص على انه يجوز للجهاز “القومي للاستثمار ” منح المشروع اعفاء من الرسوم الجمركية على التجهيزات الرأسمالية التي لم ترد في التعريفة الجمركية وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة على ان يكون الاعفاء للمشروع الاستثماري الولائي بتوصية من الوزير الولائي لرئيس الجهاز .كما تنص ذات المادة على منح المشروع الاعفاء من الرسوم الجمركية لوسائل النقل وذلك باستثناء العربات الادارية ” الصوالين سعة اكثر من 1000سي سي ، والبكاسي غمارتين والاستيشن “.

واخضعت المادة المضافة مدخلات الانتاج للمشاريع الاستثمارية والتي لم ترد في التعريفة الجمركية لذات فئة الرسم الواردة على مدخلات الانتاج في التعريفة الجمركية وفقاً لما تحدده اللوائح . ونص المرسوم على اعادة ترقيم قانون تشجيع الاستثمار القومي لسنة 2013م تبعاً لذلك.