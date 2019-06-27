وقضى المرسوم باضافة مادة جديدة بعد المادة “20 ” تتضمن الاعفاءات الجمركية وتنص على انه يجوز للجهاز “القومي للاستثمار ” منح المشروع اعفاء من الرسوم الجمركية على التجهيزات الرأسمالية التي لم ترد في التعريفة الجمركية وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة على ان يكون الاعفاء للمشروع الاستثماري الولائي بتوصية من الوزير الولائي لرئيس الجهاز .كما تنص ذات المادة على منح المشروع الاعفاء من الرسوم الجمركية لوسائل النقل وذلك باستثناء العربات الادارية ” الصوالين سعة اكثر من 1000سي سي ، والبكاسي غمارتين والاستيشن “.
واخضعت المادة المضافة مدخلات الانتاج للمشاريع الاستثمارية والتي لم ترد في التعريفة الجمركية لذات فئة الرسم الواردة على مدخلات الانتاج في التعريفة الجمركية وفقاً لما تحدده اللوائح . ونص المرسوم على اعادة ترقيم قانون تشجيع الاستثمار القومي لسنة 2013م تبعاً لذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر مرسوم بتعديل قانون تشجيع الاستثمار 2013 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.