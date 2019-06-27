جمعيات حزب التجمع اليمني للإصلاح..منابع إرهاب الإخوان

منابع الإرهاب
وتعتبر الجمعيات التابعة لحزب التجمع اليمني للاصلاح، أحد منابع الارهاب في اليمن، كما أنها بيئة خصبة لتنامي وترسيخ الفكر الارهابي في عقول وافكار الاجيال، وهو ما يهدد الاوطان العربية، ويشكل خطراً حقيقيا على الامن والسلم الدوليين .
التشبع بالفكر الإرهابي
وتعمل جمعيات الاصلاح، على تخريج آلاف الشباب المملؤة عقولهم بالأفكار الإرهابية، يحركه حزب الاصلاح ضد خصومه السياسيين بغية وصوله الى الحكم، فيما يحاول تفريخ المئات من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، تحت مسميات الجمعيات الخيرية والانسانية.
نشر التطرف
كما تعمل تلك الجمعيات الإصلاحية التابعة للإخوان على نشر الافكار المتطرفة واستقطاب وتخريج العناصر الارهابية، هذه الأمور التي تعد أهدافا لجأ الاصلاح إليها عبر عمل وتأسيس تلك الجمعيات والمنظمات.
جمعيات حاضنة للإرهاب
وتعد جمعيات ( الاصلاح الخيرية والحكمة والاحسان ) اكبر ثلاث جمعيات يديرها الاصلاح حاضنة للانتحاريين الارهابيين، بحسب التحقيقات التي أثبتت انتماء اليها عدد من الانتحاريين الذين فجروا انفسهم خلال العامين الماضيين بعدن وحضرموت وأبين .
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