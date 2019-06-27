خطوة غير متوقعة.. "واتسآب" تفتح الباب أمام الشبكات الأخرى

كشفت تقارير صحفية أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتسآب" يستعد لاتخاذ خطوة غير متوقعة، بفتح الباب على مصراعيه أمام الشبكات الأخرى.

أشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن "واتسآب" يختبر حاليا تقنية جديدة تسمح لأول مرة بمشاركة "الحالة" الخاصة بك على التطبيق عبر تطبيقات تواصل أخرى، مثل "فيسبوك" و"إنستغرام".

وأوضح التقرير أن "واتسآب" طرح في نسخته التجريبية تلك التقنية، التي يمكن من خلالها مشاركة "الحالة" (Staus) على خاصية "القصص" سواء على "فيسبوك" أو "إنستغرام".

وسيعتمد "واتسآب" في تلك الخاصية على تقنية جديدة لنقل برمجة التطبيقات عبر نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، والتي تسمح بتبادل البيانات بين التطبيقات.

ولن تتوقف تلك الخاصية على نشر "الحالة" على "فيسبوك" و"إنستغرام" فحسب، بل ستمكن "واتسآب" من نقل الصور أو الحصول على صور من بريد "جيميل" أو تطبيق "غوغل صور".

وباتت الميزة الجديدة موجودة على نسخة "بيتا" على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس" على أن تطرح على النسخة العامة في وقت لاحق.