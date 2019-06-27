مستشار رئاسي: حالة الرئيس التونسي حرجة للغاية لكنه على قيد الحياة

أعلن المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية التونسية، فراس قفراش، أن حالة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي حرجة للغاية لكنه ما يزال على قيد الحياة.

وفي تصريح خاص لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أكد المستشار الرئاسي أن حالة رئيس الدولة "مستقرّة" حتى الأن.

أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قايد السبسي تعرض لوعكة صحية حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري في العاصمة تونس.

وتدهورت صحة السبسي (93 سنة)، منذ الأسبوع الماضي، دخل على أثرها إلى المستشفى العسكري، لإجراء تحاليل وفحوص طبيّة، قبل خروجه منه نهاية الأسبوع الماضي.

وكان آخر ظهور للسبسي، يوم الاثنين، وهو يتابع مباراة المنتخب التونسي والمنتخب الأنغولي، في إطار نهائيات كأس أمم إفريقيا.