الخارجية: محمد عطا أصبح مواطناً عادياً بعد إعفائه

أكد مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية السفير “صلاح الجنيد” أن الجواز الدبلوماسي يعتبر لاغياً في حال انتهاء فترة التكليف للدبلوماسي أو إعفائه.

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وقال “الجنيد” في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية أمس تعليقاً على ما يتردد حول منع واشنطن للسفير السوداني السابق في أمريكا “محمد عطا” من دخولها، قال حسب صحيفة المجهر: (السفراء يتم اعتمادهم بترشيح من دولتهم للدولة المضيفة ويخضعون لاتفاقات دولية تحدد مهامهم واختصاصاتهم وما يمنح لهم من مزايا وحصانات، وبمجرد أن تنتفي الصفة الدبلوماسية للسفير يمكن أن يغادر البلد ويتحول لمواطن عادي من حق البلد أن تقبله أو ترفضه).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)