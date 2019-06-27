انتحار قاتل زوجته الحاج يوسف

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تحقق نيابة بحري في جريمة انتحار متهم أثناء التحقيق معه أمس الأول ببحري حيث دونت الشرطة بلاغاً تحت المادة (51) إجراءات من القانون الجنائي الوفاة في ظروف غامضة ووفقاً لمصدر أن المتهم قتل زوجته قبل أيام بمنطقة الحاج يوسف إثر نقاش عائلي أقدم خلاله المتهم على ضرب زوجته ومن ثم إطلاق النار عليها وأرداها قتيلة في الحال، حيث قامت الشرطة بزيارة مكان الحادث وإلقاء القبض على المتهم الذي تم التحري معه بواسطة التحقيقات الجنائية ببحري، وتمت مواجهته بالأدلة إلا إنه باغت الحرس وركض نحو الطابق الثاني وألقى بنفسه مما أدى إلى وفاته في الحال، حيث تم فتح بلاغ حسب صحيفة التيار، بواسطة ابنته في العقد الثاني من العمر واثنين من أبنائه (17-15) عاماً وتم تحويل الجثمان إلى مشرحة الأكاديمي لمعرفة ملابسات الحادثة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)