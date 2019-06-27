اجتماع بين إدريس ديبي وحميدتي ومناوي بتشاد اليوم

كشف مصدر رفيع المستوى أمس، عن اجتماع يلتئم اليوم الخميس بالعاصمة التشادية إنجمينا بين الرئيس التشادي إدريس دبي، ونائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو (حميدتي) ورئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكريين الفريق شمس الدين الكباشي ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي.

وقال ذات المصدر حسب صحيفة التيار، أن نائب رئيس المجلس العسكري حميدتي ورئيس اللجنة السياسية بالمجلس الكباشي، سيغادران إلى إنجمينا صباح اليوم للقاء الرئيس التشادي إدريس ديبي في زيارة رسمية تستغرق ساعات لمناقشة ملف السلام مع الحركات المسلحة.

Advertisements

وتشير متابعات المصدر إلى اتصال تم بين الرئيس التشادي إدريس ديبي ورئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، طلب فيه “ديبي” من “سلفا” التوسط للقاء الحركة الشعبية شمال برئاسة عبد العزيز الحلو، والحركة الشعبية شمال برئاسة مالك عقار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)