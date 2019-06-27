وزارة الخارجية: علاقتنا مع قطر وطيدة

التاريخ: 27-يونيو-2019 فى : أخبار 13 مشاهدة قالت وزارة الخارجية إن العلاقة مع قطر علاقة وطيدة وتتطلع الخرطوم إلى تعزيزها. Advertisements وذكر وكيل وزارة الخارجية بالإنابة السفير عمر دهب في تنوير صحفي أمس بوزارة الخارجية، أن دولة قطر عضو في الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة، وأن للخرطوم علاقات وطيدة معها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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