العربية: وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

ذكرت فضائية "العربية" أن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي توفى اليوم الخميس إثر أزمة صحية حادة. وكانت الصفحة الرسيمة للرئاسة التونسية على فيسبوك أعلنت نقل السبسي لأحد المستشفيات العسكرية في وقت سابق من اليوم الخميس.



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