تأكيد برشلوني رسمي: نيمار يريد العودة

وقال كاردونير في مؤتمر صحفي عقده بملعب "كامب نو": "ما هو صحيح، في الوقت الحالي، ما قرأته، وما سمعته، يبدو دقيقا، وهو أن نيمار يريد العودة إلى برشلونة".
وأضاف أن برشلونة لم يتصل بعد باللاعب الذي انتقل من الفريق الكتالوني إلى باريس سان جرمان الفرنسي في 2017 مقابل 222 مليون يورو.
وكانت صحيفة "سبورت" الرياضية قد كشفت الثلاثاء، أن نيمار وبرشلونة توصلا لـ"اتفاق شفهي" يقضي بعودة المهاجم إلى صفوف الفريق الكتالوني.
وقالت الصحيفة من دون أن تذكر المصدر "يملك برشلونة اتفاقا شفهيا مع نيمار لكي يرتدي قميص البلاوغرانا للمواسم الخمسة القادمة".
وأضافت: "وافق نيمار على العقد المعروض عليه من قبل برشلونة، وهذا ما تستطيع سبورت تأكيده بطريقة حصرية. موافقة اللاعب كانت حاسمة، وقد وافق على تخفيض راتبه إلى النصف مقابل ما يتقاضاه حاليا"، مشيرة إلى عرض برشلونة الحالي هو 24 مليون يورو "القريب مما كان يتقاضاه في برشلونة" قبل رحيله إلى سان جرمان عام 2017.
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